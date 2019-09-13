حقيقة وفاة حمو بيكا المطرب الشعبي في مصر - شاهد الصور

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في مصر اليوم الجمعة 13 سبتمبر/ أيلول 2019 بنبأ وفاة حمو بيكا المطرب الشعبي المصري الكبير خلال إجراء عملية جراحية في أحد المشافي المصرية.

وقال نشطاء على موقعي التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر اليوم إن المطرب حمو بيكا توفي وهو على سرير المرض، حيث يبدوا انه كان يستعد لإجراء عملية جراحية، لكن المصادر الرسمية أو الحسابات الخاصة بالمطرب الكبير لم تؤكد خبر وفاة حمو بيكا.

وكان وسائل إعلام أشارت إلى أن الفنان الشعبي حمو بيكا كان يستعد للخضوع لعملية جراحية في إحدى المستشفيات المحلية بجمهورية مصر العربية، وذلك في أعقاب قرار أصدرته نقابة المهن الموسيقية بشأن التعامل مع المطربين الذين يحيون المهرجانات في جميع المناطق المصرية.

وقبل فترة قصيرة أصدرت نقابة المهن الموسيقية في مصر قرار يقضي بمنع المطرب حمو بيكا من الغناء في حفل زفاف كان سيجري في محافظة أسيوط، وذلك تنفيذا لما ورد عنها من منع التعامل مع المطربين الغير حاصلين على العضوية قانونيا، الامر الذي أثار استياء الشارع المصري.

وحمو بيكا يبلغ من العمر 31 عاما وهو مطرب شعبي كبير ولد في القاهرة بدأ مشواره الفني عام 2016، وأحيا العديد من المهرجانات في مصر الأمر الذي خلق له شعبية واسعة في الشارع العربي.