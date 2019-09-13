تراند اليوم : وقف برنامج تليفزيوني لطليقة "خالد يوسف".. والأخيرة ترد بالقرآن...

أصدرت نقابة الإعلاميين في مصر، أمس، قرارًا بوقف برنامج الإعلامية ياسمين الخطيب، طليقة المخرج السينمائي والبرلماني، خالد يوسف على فضائية "النهار".

وأخطرت النقابة، الفضائية المصرية بوقف برنامج "شارع النهار" الذي تقدمه الخطيب، وحظر تصويرها أي حلقات جديدة منه، لعدم حصول مقدمته على التصاريح اللازمة من أجل الظهور.

كانت الخطيب تقدمت للنقابة منذ نحو أسبوع بالمستندات اللازمة من أجل الحصول على تصريح ظهورها على الشاشة، إلا أن النقابة أوقفت برنامجها أمس.

وعلقت الخطيب على قرار وقف برنامجها عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، قائلة: "في بلادي لا يحتفون بالنجاحات، بل يحاربونها.. لكنهم وإن غلبوا لن يستطيعوا قطع رزقًا قدره الله". واستشهدت بقول الله تعالى: "وفي السماء رزقكم وما توعدون".