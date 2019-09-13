تفاصيل سبب وفاة سويد الشميسي وابنه في سلطنة عمان - شاهد

كشف ناشطون ومصادر إعلامية محلية، يوم الجمعة، عن تفاصيل سبب وفاة سويد الشميسي وابنه المدير التنفيذية لشؤون شركة ميناء صحار والمنطقة الحرة، في سلطنة عُمان خلال الساعات المنصرمة، حيث نعاهما العشرات عبر المواقع الاجتماعية.

وذكرت المصادر أن سويد الشميسي وابنه توفيا اليوم جراء تعرضهما لحادث سير مرسف في ولاية هيما في سلطنة عُمان، حيث قدمت الكثير من الجهات التعازي لعائلتهما بعد انتشار نبأ موتهما.

وكتب أحمد الأمين عبر تويتر : "ببالغ الحزن والاسى تلقينا خبر وفاة الاخ العزيز سويد الشميسي وابنه سعيد ومواطن اخر واصابة لطفل وفاة 3 اشخاص اسيوين في حادث شنيع بولاية هيماء فجر هذا اليوم انا لله وانا اليه راجعون".

فيما قال سالم المقبالي : "رحل الى رحمة الله اثر حادث اليم الاخ سويد بن سعيد الشميسي رحل وترك الاثر الطيب يتحدث عن افعاله وكرم اخلاقة وتواضعه رحل والجميع يشهد له بالعطاء والنبل والصدق رحل وستبقى له بصمات خالده... نسئل الله له الرحمة والمغفرة".

Advertisements

فيما ذكر الدكتور خالد البلوشي عبر حسابه الشخصي : "رحل الأخ العزيز المهندس سويد الشميسي الإنسان المتواضع المخلص لوطنه المكافح في بنائه الذي لن يتكرر فغفر الله له واسكنه فسيح جناته وجزاه الله الجنة عن كل عمل نعمله وما ما لا نعلمه".

وأضاف البلوشي : "لم أرى منذ فترة اجماع على حب شخص كحبهم لهذه الشخصية المميزة المخلصة والمتواضعة فالجميع يتغنى بخصاله الحميدة ويشيد بها فعلا ان خبر وفاة المهندس سويد الشميسي فاجعة ولا حول ولا قوة الا بالله ونسأل الله له الرحمة والمغفرة واسكنه فسيح جناته".

كما كتب فريق مخيليف الرياضي : "قلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره تتقدم إدارة الفريق بخالص المواساة لأسرة الفقيد المهندس سويد الشميسي مدير شؤون شركة ميناء صحار الذي وافته المنية صباح هذا اليوم إنا لله وإنا إليه راجعون يذكر بأن المغفور له باذن الله تعالى من الداعمين الرئيسيين للفريق".