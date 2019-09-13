تراند اليوم : شاهد فيديو فضيحة سبيت خاطر 2019

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي، يوم الجمعة 13 / 9 / 2019 بعدما تداول النشطاء مقطع فيديو فضيحة سبيت خاطر لاعب كرة القدم الدولي الإماراتي السابق، وذلك في ظل حملة شرسة تطال عدد من الإعلاميين والمؤثرين بالمنصات الاجتماعية خلال الساعات القليلة الماضية.

وكتب أحد الناشطين في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم : "رفاقة الخير سبيت خاطر انحرف شوي و بدا يصور اغراضه". دون توضيح مزيد من التفاصيل حول هذه الواقعة التي تحظى بصدى واسع في الشارع الإماراتي.

وقبل حوالي 11 سنة، جرى القبض على اللاعب سبيت خاطر برفقة فيصل خليل مع اثنين من السحرة العمانيين، حيث تردد حينها أنهما ينويان عمل سحر من أجل ضمان الاستمرار في قائمة المنتخب الوطني لكرة القدم في البطولات القادمة. بحسب موقع الامارات اليوم.

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الجدير ذكره أن اللاعب سبيت خاطر يلعب في صفوف نادي الجزيرة الإماراتي ويبلغ من العمر 39 عاما حيث ولد يوم السابع والعشرين من شهر فبراير 1980 في مدينة العين، وكان في صفوف المنتخب الوطني الأول لسنوات متواصلة إلا أنه لم يستمر على ذات الأداء القوي الذي بدأ فيه.

ويمتلك اللاعب سبيت خاطر قدرات هائلة جدا في التسديد من بعيد، حيث أحرز العديد من الأهداف الجميلة مع فريقه ومنتخب بلاده، في حين يلعب في عدد من المراكز أبرزها خط الوسط، وقد دون هدفا مميزا في مرمى المنتخب القطري لكرة القدم موسم 2004 ببطولة كأس الخليج.

ومن أبرز انجازات سبيت خاطر، حصوله على 5 بطولات في الدوري العام المحلي مع فريق نادي العين، وبطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة مع ذات الفريق ثلاث مرات، ثم كأس السوبر المحلية والآسيوية وكأس الاتحاد، في حين فاز مع الجزيرة كأس اتصالات وكأس صاحب السمو رئيس الدولة والدوري العام قبل تسع سنوات.