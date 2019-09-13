إطلالة نانسي عجرم تُشعل مواقع التواصل الاجتماعي

شاركت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، صورتين جديدتين لها على حسابها الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" وهي مُستمتعة على شاطئ البحر.

وعلقت نانسي على الصورة بعبارة:" يرسل لك صندوق صغير من أشعة الشمس".، بينما علقت على الصورة الأخرى قائلة: "مرحبا أشعة الشمس".

ونالت صورتي الفنانة اللبنانية إعجاب الكثير من الجمهور، مُعلقين ببعض الكلمات: "زي القمر- ما شاء الله – الملكة - الشمس تشرق من عيني نانسي - يا روحي الله يديم هالضحكة الحلوة".

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وتستمتع نانسي بقضاء عطلتها الصيفية مع العائلة على شاطئ البحر، وتشارك في جلسة تصوير استعداداً لإطلاق الموسم الثالث من برنامجها "ذا فويس كيدز".