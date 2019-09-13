منوعات

إطلالة نانسي عجرم تُشعل مواقع التواصل الاجتماعي

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شاركت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، صورتين جديدتين لها على حسابها الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" وهي مُستمتعة على شاطئ البحر.

وعلقت نانسي على الصورة بعبارة:" يرسل لك صندوق صغير من أشعة الشمس".، بينما علقت على الصورة الأخرى قائلة: "مرحبا أشعة الشمس".

ونالت صورتي الفنانة اللبنانية إعجاب الكثير من الجمهور، مُعلقين ببعض الكلمات: "زي القمر- ما شاء الله – الملكة - الشمس تشرق من عيني نانسي - يا روحي الله يديم هالضحكة الحلوة".

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وتستمتع نانسي بقضاء عطلتها الصيفية مع العائلة على شاطئ البحر، وتشارك في جلسة تصوير استعداداً لإطلاق الموسم الثالث من برنامجها "ذا فويس كيدز".

 

 

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