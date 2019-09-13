شكرا لبحثكم عن خبر أم تبيع توأمها من أجل شراء هاتف جديد! والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أقدمت أم صينية على بيع توأمها حديثي الولادة مقابل تسعة آلاف دولار، من أجل تسديد فواتير بطاقة الائتمان الخاصة بها.

حيث عرضت الوالدة توأماً من صبيين عمرهما لا يتجاوز الأسبوعين، لعائلتين غريبتين تعيشان على بعد أكثر من 700 كيلومتر من مسقط رأسهما في شرق الصين.

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وبحسب ما ورد في صحيفة “دايلي مايل” أرادت الشابة في العشرينات من عمرها، أن تحصل على المال من أجل تسديد ديونها وشراء هاتف جديد.

وألقت الشرطة القبض على الأم وشريكها، وتم إعطاء الطفلين لأجدادهما للعناية بهما.