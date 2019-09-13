شكرا لبحثكم عن خبر مدينة إيطالية تقدم 27 ألف دولار لمن ينتقل للعيش فيها والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أعلنت مدينة إيطالية بحثها عن عدد من السكان الجدد، مقابل راتب شهري يقدر بنحو 700 يورو (770 دولارا) لمدة 3 سنوات، أي نحو 25 ألف يورو (27 ألف دولار) في الإجمالي.

وبحسب صحيفة «الغارديان» البريطانية، فإن هذه المدينة تدعى موليز، وهي معروفة بقلة عدد سكانها، ونزوح عدد كبير من المواطنين منها خلال السنوات القليلة الماضية.

وأعلن عن هذه الفرصة دوناتو توما، حاكم موليز، مشيرا إلى أنه في المقابل، هناك شرط واحد لقبول الوافدين الجدد، وهو قيامهم بافتتاح مشاريع تجارية بالمدينة.

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وأوضح توما قائلا لصحيفة «الغارديان»: «نريد أن يستثمر الناس هنا. يمكنهم فتح أي مشروع: مخبز، متجر، مكتبة، مطعم، أي شيء. إنها وسيلة لبث الحياة في مدننا مع زيادة عدد السكان أيضاً».

وأضاف حاكم موليز أن المدينة لن تقوم بتوطين أكثر من 2000 شخص جديد.

ووفقاً للمعهد الوطني الإيطالي للإحصاء، تعد موليز، التي يبلغ عدد سكانها 305 آلاف نسمة، من بين المناطق التي فقدت عدداً كبيرا من السكان في السنوات الأخيرة، حيث تجاوز عدد الراحلين عنها 9000 نسمة منذ عام 2014.

يذكر أنه في شهر يناير (كانون الثاني) الماضي، عرضت منطقة سامبوكا بجزيرة صقلية الإيطالية، عشرات المنازل للبيع بسعر يورو واحد فقط للمنزل، بشرط واحد هو أن يلتزم الشخص بإعادة تجديد المنزل في غضون ثلاث سنوات، بتكلفة تبدأ بمبلغ 15 ألف يورو (17 ألف دولار) بالإضافة إلى وديعة تأمين بمبلغ 5 آلاف يورو (5.5 ألف دولار) ترد فور الانتهاء من أعمال التجديد.