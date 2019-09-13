شكرا لبحثكم عن خبر قط يتسبب في وفاة أربعة أشخاص في بلد عربي والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - توفي بريطاني في الثامنة والخمسين من عمره، عقب أن تعرض لعضة قط خلال إجازة كان يقضيها في المغرب.

ووفقا لصحيفة "مترو" البريطانية، تسببت العضة في إصابة الرجل البريطاني بداء "الكلب" الذي دمر جهازه العصبي.

وبسبب تعامل الأطباء الخاطئ مع الحالة، وصفوا له الكريمات نظرا لأنه كان يشعر بالحكة، وعقب أسابيع ظهرت علامات المرض عليه حيث أصيب بتشنجات في العضلات وفي تلك المرحلة كان أوان العلاج قد فات.

Advertisements

وقال قاضي التحقيق دارين سالتر إن الفيروس انتقل إلى الجهاز العصبي، وكان هناك فشل من قبل الأطباء في تقيم مخاطر المرض وهي حالة محزنة ونادرة للغاية.

وأوضحت الصحيفة أن القط نفسه عض ستة أشخاص آخرين بمن فيهم صبي توفي في وقت لاحق.