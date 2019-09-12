في الكويت.. انتحر خلال بث مباشر مع معشوقته

انتحر وافد في دولة الكويت يحمل الجنسية السريلانكية شنقا، موثقا عملية انتحاره كوداع أخير لـ“حبيبته“ السريلانكية التي تقطن معه في ذات العمارة السكنية.

وفي تفاصيل الواقعة، فقد أجرى السريلانكي مكالمة فيديو مع حبيبته وهو في حالة غير طبيعية، ثم وثق عملية انتحاره شنقًا، فسارعت إليه محاولة إنقاذه، لكنها وصلت متأخرة وكان قد فارق الحياة.

وربط السريلانكي حبلًا في سقف غرفته وعلقه في رقبته، موثقًا عملية انتحاره أمام عينيْ خطيبته في مكالمة فيديو مباشرة، ووسط ذهول جارته التي خرجت من مسكنها مهرولة إلى شقة حبيبها، وحاولت كسر الباب، إلا أنها فشلت، فساعدها أحد الجيران وهو باكستاني الجنسية.

وبعد كسر الباب، وجدا السيرلانكي مُلقى على الأرض، حيث قاما بمحاولة إنعاشه إلا أنهما فشلا في ذلك، فأبلغا عمليات وزارة الداخلية.

وقالت السريلانكية في التحقيقات إنها لاحظت أثناء مكالمته معها أنه كان في حال غير طبيعية، لكنها لا تعلم مطلقًا اسباب انتحاره.