شاهد: الحسناء هانا نوفوساد وزيرة للتعليم في أوكرانيا

قدم رئيس الوزراء الجديد في أوكرانيا أوليكسي هونتشاروك تشكيلة مجلس الوزراء الجديد، حيث كان من بين هذه الاسماء الحسناء هانا نوفوساد (29 عام) وزيرة للتعليم والعلوم.

وتفاعلت مواقع التواصل الاجتماعي، في المجتمعات العربية مع خبر تعيين نوفوساد، وكذلك مع صغر عمرها وجمالها اللافت، وفق ما عبره عنه الكثيرون.



وأشارت الحكومة الجديدة إلى خطوات اقتصادية، بينما تعلق الآمال بما في ذلك على دعم من صندوق النقد الدولي. في الأثناء تبقى مسألة ضمان أمن الطاقة ضمن المهام الملحة أمام الحكومة، نظراً لاقتراب موعد انتهاء العمل بالاتفاقية ترانزيت واستيراد الغاز من روسيا نهاية العام الجاري.

ويستعد المسؤولون الروس والأوكرانيون لمحادثات بشأن مستقبل الاتفاقية خلال النصف الأول من هذا الشهر، إلا أن أوكرانيا، وتحسبا لأي تطورات سلبية، وبغية التقليل من الاعتماد على الغاز الروسي، أطلقت محادثات لشراء الغاز الأميركي عبر بولندا.

