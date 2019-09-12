تراند اليوم : شاهد: فيديو فضيحة سناب مشاعل الشحي يثير جدلا واسعا

أثار فيديو يحمل عنوان "فضيحة سناب مشاعل الشحي" جدلا واسعا، في الامارات العربية المتحدة، بعد ساعات من انتشار فيديو ممثل للفنانة ميثاء محمد والذي اثار أيضًا موجة من الجدل.

في سياق آخر، أعلن الإعلامي الإماراتي أحمد خميس، زوج الإعلامية مشاعل الشحي، عن انضمامه للمسلسل الإسباني La casa de papel، أو "بيت من ورق" واشتهر أيضاً باسم البروفيسور.

ونشر خميس، مقطع فيديو جمعه بزوجته، عبر حسابه على موقع إنستغرام، وظهرا وهما يرتديان البدلة الحمراء التي تشتهر بها العصابات في مسلسل "لا كاسا دي بابل".

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وأرفق الإعلامي الإماراتي تعليقًا بمقطع الفيديو كشف فيه عن انضمامها للمسلسل فكتب: "نُعلن انضمامنا للمسلسل الشهير "لا كاسا دي بابيل" الجزء الرابع بشخصياتنا أحمد ومشاعل، ال حماس ألف".

على صعيد آخر نشر أحمد خميس، عددًا من مقاطع الفيديو القصيرة التي جمعته بزوجته مشاعل الشحي، عبر خاصية الستوري على حسابه في موقع "إنستغرام" وظهرا خلاله وهما يوقعان عقود المسلسل.

مسلسل La casa de papel، والذي يعني بالعربية بيت من ورق، يدور حول ثمانية من اللصوص يقومون بالسرقة، لكن لاقت هذه العصابة شهرة واسعة لدى العديد من الجماهير ويعرض على شبكة نتفلكس.