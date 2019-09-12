شاهد برنامج اكلناها مع الفنانة ديمة الجندي على تردد قناة لنا السورية

يستضيف الفنان السوري باسم ياخور في برنامج اكلناها، اليوم الخميس، الفنانة السورية ديمة الجندي، حيث من المتوقع أن تشهد الحلقة تفاعلا كبيرا من متابعي البرنامج.

ويبث برنامج أكلناها على تردد قناة لنا السورية (نايل سات 12360 رأسي)، ويستضيف نخبة من نجوم ومشاهير العالم العربي، خاصة في مجال الفن والاعلام السوري واللبناني.

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وفي وقت سابق، احتفلت النجمة السورية ديمة الجندي بزفاف شقيقتها الإعلامية لانا الجندي، حيث هنأتها عبر حسابها الرسمي على أنستجرام، وكذلك بعض زميلاتها وبينهن جيني سأسبر التي باركت للعروين وتمنت أيضا أن ترى صديقتها الفنانة ديمة الجندي عروسا قريبا.

ونشرت ديمة الجندي صورة للزوجين الجديدين، وكتبت تعليقا عليها :" الف مبروووووك يا روح الروووووح الله يسعدكون و يهنيكون يا قلبي".

وتعتبر هذه الصورة ذاتها التي نشرتها لانا الجندي أيضا وعليها تعليق رومانسي ولكنها حتى الآن لم تكشف عن تفاصيل كثيرة عن هوية عريسها عادل.