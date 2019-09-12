تراند اليوم : شاهد فضيحة سناب ميثاء محمد تشعل مواقع التواصل - ميثا محمد

أشعلت الاماراتية ميثاء أحمد مواقع التواصل الاجتماعي، بعد فضيحة لها على موقع التواصل الاجتماعي سناب شات، حيث تفاعل الكثيرون مع الفيديو بشكل متفاوت.

فضيحة سناب ميثاء محمد أشعلت مواقع التواصل الاجتماعي، في دولة الامارات وعدد من الدول العربية المجاورة، دون أن تخرج الاشبة بتوضيح ما يتم تداوله.

في سياق آخر، استهلت شركة NFT للأفلام، التي تعد أحدث شركة في مجال الإنتاج السينمائي بالإمارات نشاطها، حسب ما أعلن عنه خلال الحفل الذي أقيم في أبوظبي، مساء أول من أمس.

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وجاء الحفل بحضور وزير دولة رئيس المجلس الوطني للإعلام، الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، ونخبة من الفنانين وصناع الأفلام، في فندق إنتركونتيننتال أبوظبي.

من جانبه؛ أطلق مؤسس الشركة، المخرج الإماراتي ناصر التميمي، خلال الحفل، مبادرة سيناريو الأفلام، الموجّهة للكتّاب والمؤلفين الإماراتيين، لاختيار أفضل نص سينمائي طويل في مختلف المجالات.

وأوضح أن هذه المجالات مثل الأفلام الوطنية والاجتماعية والقصص الإنسانية والاجتماعية والكوميديا والرومانسية والرعب، موضحاً أن المبادرة تأتي في إطار المساعي المتواصلة لدعم السينما الإماراتية، وخلق الفرص الإبداعية، إذ تتولى «NFT للأفلام» إنتاج النصوص الفائزة حسب خطة الإنتاج لديها.