ممثل كويتي يشغل مواقع التواصل بتغريدة غريبة حول عاشوراء

تحدث الفنان الكويتي عبد الله بوشهري عن يوم عاشوراء بإطلاق تغريدة عبر حسابه في موقع التدوينات القصيرة "تويتر" ما أثار دهشة متابعيه.

و تعرض عبدالله لموجة من الانتقادات من متابعيه بعد ان كتب تغريدة قال فيها: “السّلامُ عليكَ يا أبا عبدِللهِ الحسينْ” ليتلقى ردود مثل: “كنت شيعياً ام سني، الحسين هو حسين كل المسلمين، ان لم تحزن على ما أصابه، فلا ترقص على جراحه، فهو حفيد الرسول (ص) للعقول الراقيه. مأجورين بمصاب ابا عبد الله الحسين”.

فما كان من عبدالله بوشهري تغريدة جديدة قال فيها: “( لكم دينكم ولي دين ) هل ايه تــدل على حرية الأديان …”، وفقاً لصحيفة القدس العربي.