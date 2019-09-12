شاهد: ممثل مغربي يحرض الرجال على نسائهم

غضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي غضباً شديداً من فنان مغربي ظهر في فيديو حرض فيه الرجال على ضرب نسائهم بدعوى أن من لا يضرب زوجته ليس رجلاً.

ودعا عادل الميلودي الرجال إلى ضرب زوجاتهم وتعنيفهن، معتبرا ذلك علامة من علامات الرجولة قائلا: “الرجل الذي لا يضرب زوجته ليس رجلا”.

وأكد أن الزوج حر في زوجته، بعد أن حكى بكل فخر ما حدث له من واقعة في إسبانيا، إذ تم توقيفه لمدة يوم واحد لأنه اعتدى بالضرب على زوجته وخضع للتحقيق.

ولكن تم الإفراج عنه بعد ذلك، بعد أن نفت الزوجة تعرضها للضرب. وعندما عاد إلى المغرب واصل ضربها وتعنيفها.

وتابع: “في المغرب هذا طبيعي.. يمكن للجميع أن يفعل ما يشاء مع زوجته حتى ضربها”.

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وأضاف: ”الأمر عادي.. هذه زوجتي وعلى كل زوج أن يعتني بزوجته”.

وانتشر مقطع الفيديو الذي تحدث به في ذلك بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي، وأثار حالة من الغضب والاستهجان من قبل رواد مواقع التواصل.

ووفقاً لصحيفة القدس العربي، اعتبر نشطاء أقواله عدوانية ومتطرفة فيما دعا آخرون إلى مقاضاته إن لم يعتذر.