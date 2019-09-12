تراند اليوم : مصرع زوج على يد زوجتة وعشيقها

مصرع زوج على يد زوجتة وعشيقها

قامت زوجة بارتكاب جريمة بشعة بالاتفاق مع عشيقها واحد اصدقائه، للتخلص من زوجها وسرقة امواله، حتى تتزوج هى وعشيقها.

كانت رشا وتبلغ من العمر 31عاما، على علاقة بصاحب ورشة خراطة فى امبابة، يدعى محمد ويبلغ من العمر 41عاما، حيث كانوا يذهب محمد الى منزل رشا بعد ذهاب زوجها الى العمل، ويقوم بمعاشرتها جنسيا.

روادت محمد فكرة شيطانية وهى التخلص من زوج عشيقتة، والاستيلاء على امواله لكى يخلو له الطريق اكثر مع عشيقته، وقام بالاتفاق مع صديق له ليساعده فى التخلص من الزوج، نظير جزء من المال لاشتراكه معهما على ان يتبين ان الهدف الاساسى كان السرقة.

وفى الليل دخل العشيق الى الشقة ومعه صديقه، بالمفتاح الذى اعطتة له عشيقتة لكى يدخل الشقة، وقاموا بضرب الزوج على راسه اثناء نومه حتى فارق الحياة، وقاموا بتقييد الزوجة لتكون الجريمة بهدف السرقة وليس القتل، وسرقة جميع الاموال الموجودة بحوزتهما.

قالت جارة للزوجة انه ابن المجنى عليه، ذهب الى شقة الجارة واخبرها ان تنقذ والدته لانها مقيدة قال إنه فوجئ باقتحام شخصين للمنزل مبادرين بالتعدي على والده، وتقييد حركة والدته ثم استوليا على المسروقات، وفروا هاربين.

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وبعد التحقيقات وتفريغ الهاتف المحمول الخاص بالزوجة، وجد محادثات خاصة بينها وبين عشيقها وكيف خططا للجريمة، ووجهت النيابة تهمة القتل الى كل من الزوجة، والعشيق، والمتهم الثالث، وحكمت المحكمة على الزوجة والعشيق بالاعدام شنقا، والمتهم الثالث صديقه بالسجن المؤبد في التهم المنسوبة إليهم

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