تراند اليوم : كويتى يخون صديقه مع زوجته

كويتى يخون صديقه مع زوجته

قام رجل كويتى باتهاك حرمة بيت صديقه، حيق قام الرجل باغتصاب زوجة صديقه وتصويرها اثناء اغتصابها بهاتفه المحمول.

قامت الزوجة بالاتصال بزوجها فى العمل، وهى تبكى وتتعالى صرخاتها طالبه من زوجها النجدة، وسرعة العودة الى المنزل ليرى ماذا فعل بها صديق عمره وزميله فى العمل، والذى يقضى معه طيلة الوقت وهو خارج المنزل.

ترك الزوج العمل وعاد إلى بيته مسرعا، ليجد زوجته بحالة انهيار تام، وروت له ما حدث بالتفصيل، وخيانة صديقة له واغتصابها وهى تصرخ ولا تجد من ينجدها من يد صديقه، كما انه لم يكتفى بذلك وقام باغتصاب الخادمة الهندية التى تعمل لديهم.

وبعد ان فعل جريمته الشنعاء ترك الكاب الذى كان يرتديه، وكانه يريد ان يوصل رسالة خاصه الى صديقه، اصيب الزوج بصدمة عندما رودت له زوجتة تفاصيل الواقعة، ولا يدرى ماذا يفعل انتقاما من صديقه، لكنه تمالك نفسه فى اللحظة الاخيرة، واخذ زوجتة والخادمة وذهب الى الشرطة.

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قالت الزوجة للشرطة ماحدث ووقائع الجريمة التى ارتكابها صديق زوجها تجاهها هى والخادمة، واعطى الزوج رجال الشرطة اسم وبياناتا صديقة الخائن حتى تتمكن الشرطة من احضاره، وتم احالة الزوجة والعاملة الهندية إلى الطب الشرعي لإجراء الفحوصات اللازمة لاثبات واقعة الاغتصاب عليهما، وتم تحرير محضر بالواقعة.

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