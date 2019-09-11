شاهد: حقيقة اغتيال محمد علي في اسبانيا

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي، وبعض المواقع الاخبارية، انباء عن اغتيال الفنان المصري محمد علي في إسبانيا، والذي أثار الجدل مؤخرا بفيديوهات هاجم فيها جيش بلاده والرئيس عبد الفتاح السيسي.

وفي وقت سابق، ظهر الفنان علي بمقطع فيديو جديد تحدث فيه عن مؤتمر الشباب الذي أعلن عن تنظيمه، السبت المقبل، في العاصمة المصرية القاهرة بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وتوعد علي الرئيس المصري بالرد على ما سيقوله في المؤتمر بعد دقائق من انتهائه، مستنكرا تصريحا سابقا للسيسي قاله في أحد مؤتمرات الشباب حول رغبته في انتشال المصريين من حالة "العوز" في الوقت الذي يطالب فيه الرئيس بمساعدات من دول خليجية.

وانتقد علي توجيه السيسي رسائل غاضبة للمصريين وتوعده لهم، رغم أنه يظهر بشكل منكسر أمام الزعماء الأجانب، مؤكدا أن صوته سيصل للمصريين في كل الأحوال رغم محاولات النظام حذف فيديوهاته وحظرها على مواقع التواصل