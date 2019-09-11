سبب وفاة هود العيدروس الفنان اليمني في السعودية

كشفت مصادر إعلامية محلية، عن تفاصيل سبب وفاة هود العيدروس الفنان اليمني الكبير أثناء تواجده في إحدى المستشفيات بالمملكة العربية السعودية، حيث نعاه العشرات من الناشطين في مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكدت المصادر أن سبب وفاة الفنان هود العيدروس الذي يقيم في السعودية ويمتلك صالونا فنيا فيها، هو صراع طويل مع المرض، حيث كان يتلقى العلاج مؤخرا في مستشفى بمدينة جدة بالمملكة، إلى أن توقف مساء أمس الثلاثاء تاركا سيرة حسنة بين الناس.

وقال أحمد الحضرمي : "ببالغ الحزن والأسى تلقيت نبأ وفاة اخي الفنان هود العيدروس"، مضيفا : "بهذا المصاب الجلل اتقدم بالتعازي لاولاده محمد وعيدروس وعدنان وهاشم وكافة افراد اسرته والتعزية موصوله لاخوانه . ابوبكر وعبدالقادر وسالم وحسن ومصطفى وحسين وكافة اسرة آل العيدروس ان يتغمده بواسع رحمته ويكرم نزله".

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وكتب أصيل أبو بكر عبر تويتر : "خالص العزاء والمواساة في وفاة الفنان القدير هود العيدروس، اسأل الله عز وجل أن يتغمّد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته ، تعازينا لذويه واهله ولجميع محبيه . وإنا لله وإنا إليه راجعون".

ونشر الناشط صدام المدني صورة للفنان اليمني عبر حسابه الشخصي وكتب : "فاة الفنان اليمني الحضرمي هود العيدروس إثر ازمه قلبيه رحمة الله عليه". حيث قدم العديد من النشطاء التعازي في وفاته.

يشار إلى أن هود العيدروس هو فنان يمني مشهور، ولد في حضرموت باليمن، وله العشرات من الأغاني أبرزها بنت البادية ويلومون الجمل صاحي، بالإضافة إلى ألبومات عديدة ستظل راسخة في نفوس وعقول كل من سمع له في الوطن العربي.