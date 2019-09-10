أعلنت المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج في الجزائر، أنّه سيتم الإعلان عن النتائج النهائية، لمسابقة اعوان ادارة السجون 2019، ابتداء من يوم 10 إلى 15 سبتمبر.

وسيتمكن الممتحنون من الاطلاع على النتائج على الموقع الإلكتروني للمديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، وفق ما أعلنته الادارة العامة للسجون.

وأعلنت المديرية العامة لادارة السجون و اعادة الادماج عن فتح مسابقة للتوظيف لفائدة مؤسساتها العقابية في الرتب التالية: ضابط اعادة التربية: 150 منصب رجال ( شهادة ليسانس في التعليم العالي او ما يعادلها في العشب الموجودة في الاعلان)، عون اعادة التربية : 1750 رجال – 100 نساء ( للحاصلين على السنة الثالثة ثانوي كاملة).

بدورها، تقدم لكم وكالة سوا الاخبارية نتائج مسابقة اعوان ادارة السجون 2019 في الجزائر، بعدما تم تأجيلها لعدة أيام وأسابيع خلال الفترة الأخيرة.

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