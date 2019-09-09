تردد قناة الارضية الجزائرية الثالثة على جميع الأقمار - بث مباشر

من المقرر أن تنقل قناة الارضية الجزائرية الثالثة، مباراة منتخب بلادها أم بنين في مباراة ودية عند الساعة 9 بالتوقيت المحلي، لذا سارعنا إلى توفير باقة من ترددات القناة.

يستضيف منتخب الجزائر نظيره بنين، على ملعب 5 يوليو، وذلك في وذلك في مباراة ودية في إطار استعداداً لـ بطولاتها القادمة سواء تصفيات أفريقيا أو تصفيات كأس العالم 2022

ويدخل محاربي الصحراء فى المباراة الودية التي تعرضها القناة الجزائرية الارضية، والأولى منذ حصد لقب بطولة كأس الأمم الأفريقية التي أقيمت في مصر خلال الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو الماضي.

ويستمر المعسكر التدريبي المقام فى الجزائر، استعداداً لمواجهة زامبيا فى نوفمبر المقبل بالتصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2021 المقامة فى الكاميرون، وستكون ايضًا المباراة هي الأخيرة للاعب رفيق حليش مدافع موريرنسي البرتغالي، بعد قرار إعتزاله اللعب دوليًا.

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في المقابل، يدخل منتخب بنين المباراة الثانية الودية له، بعد أن خاض اللقاء الأول أمام منتخب كوت ديفوار واستطاع تحقيق الفوز بهدفين مقابل هدف، قد الفريق أداء رائع فى البطولة الأفريقية رغم خروجه من دور الثمانية بعد خسارته أمام السنغال (0/ 1).

تردد قناة الارضية الجزائرية الثالثة: