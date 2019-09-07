تفاصيل وفاة الشيخة أنوار فيصل السعود الصباح في الكويت

توفيت الشيخة أنوار فيصل السعود الصباح عن عمر يناهز 70 عامًا، حيث أصدر الديوان الأميري الرسمي بيانًا أوضح فيه أن جثمان الراحلة سيوارى الثرى بعد صلاة عصر اليوم السبت.

وقدم كويتيون من مختلف شرائح المجتمع تعازيهم لعائلة الشيخة أنوار الصباح ، وخصوا والدها الشيخ فيصل السعود الصباح، وابنه الشيخ مبارك الصباح الذي يشغل منصب رئيس ديوان ولي العهد.

الجدير بالذكر أن الشيخة أنوار تعدّ واحدةً من نساء الأسرة الحاكمة للكويت المعروفات في البلاد؛ بسبب ظهورها الدائم في وسائل الإعلام وبمقابلات تلفزيونية تحدثت فيها عن عملها في الشأن العام، لا سيما في مجال تطوير ودعم الذات.

وشغلت أنوار فيصل السعود الصباح في حياتها منصب رئيسة المركز الأول للتدريب والاستشارات، والذي يعنى في جزء من عمله بدعم وتمكين المرأة، بجانب عضويتها في جمعية المرأة العالمية بواشنطن، والتي تمثل نساء عالم المال والأعمال.

وتنقلت الراحلة في حياتها بين عدة دول، لاسيما الولايات المتحدة الأمريكية التي أنهت دراستها الجامعية فيها قبل أن تستقر في الكويت.