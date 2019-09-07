تفاصيل وفاة الشيخ طلال ناصر العذبي الصباح في الكويت

نعى الديوان الأميري في الكويت، اليوم السبت، الشيخ طلال ناصر العذبي الصباح، حيث قال في بيان: «ينعى الديوان الأميري المغفور له الشيخ طلال ناصر العذبي الصباح عن عمر يناهز 52 عاما.

وسيوارى جثمان الصباح الساعة التاسعة من صباح يوم غد الأحد، ويقام العزاء للرجال في ديوان المرحوم الشيخ عذبي المحمد الصباح - الشامية - قطعة 10 - شارع يوسف الحميضي.

ويقام بيت العزاء للنساء في اليرموك - قطعة 1 - شارع محمد عبدالعزيز الوزان - منزل 7، وفق ما ورد خلال بيان النعوة الذي أصدره الديوان الأميري.

وفي وقت سابق الجمعة، نعى الديوان الأميري في الكويت، وأفراد في الأسرة الحاكمة خلال ساعة متأخرة من، مساء أمس الجمعة، الشيخة أنوار فيصل السعود الصباح عن عمر يناهز 70 عامًا.

وقدم كويتيون من مختلف شرائح المجتمع تعازيهم لعائلة الشيخة الراحلة، وخصّوا والدها الشيخ فيصل السعود الصباح، وابنه الشيخ مبارك الصباح الذي يشغل منصب رئيس ديوان ولي العهد.