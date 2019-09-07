طليقة كاظم الساهر تظهر خفيه بحفل زفاف ابنهما

ظهرت طليقة نجم الغناء القيصر كاظم الساهر وزوجته الأولى الملقبة ب "أم وسام"، في مشهد من أحد الصور التي التقطت في حفل زفاف ابنهما عمر والتي أشعلت مواقع التواصل الاجتماعي.

وعلى الرغم من منع التصوير في زفاف نجل كاظم إلا أن المدعوون التقطوا الصور التذكاريّة والفيديوهات التي انتشرت عبر مواقع التواصل الإجتماعي، تداول روّاد مواقع التواصل الاجتماعي صورة نُسبت إلى زوجة كاظم الساهر الأولى “ام وسام”.

ووفقاً لصحيفة القدس العربي، أثارت زوجة كاظم الساهر حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي خاصة أنها تظهر لثاني مرة بعد أن شوهدت في حفل زفاف ابن آخر لكاظم الساهر و كانت ترتدي آنذاك الحجاب باللون الأزرق.