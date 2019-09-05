طرح الفنان ماجد المهندس، اليوم الخميس، أغنية جديدة بعنوان "غور"، من كلمات واحد، وألحان وتر، توزيع رأفت، وذلك وفق صفحة الأغنية على يوتيوب.

وفي وقات سابق، ظهر إلى النور تعاون جديد يجتمع به "برنس الغناء العربي" الفنان ماجد المهندس، مع الشاعر الإماراتي أنور المشيري بأغنية جديدة تحمل عنوان "سَجـّيت مع نفسي" تصدى لتلحينها الفنان عصام كمال،

وقام بعملية التوزيع الموسيقي المايسترو سيروس، ومكس وماستر المهندس جاسم محمد، وإشراف ومتابعة فائق حسن مدير أعمال المهندس.

وتم طرح العمل اليوم من خلال قناة ماجد المهندس في موقع "اليوتيوب"، مع مونتاج خاص أعد خصيصاً للفيديو الذي سيحمل الأغنية، الى جانب جميع الإذاعات الخليجية والعربية.

كلمات اغنية غور للفنان ماجد المهندس:

بادليني شعور وأكذبي به علي

بقنع إحساسي إني مبادلك هالشعور

اتركيني أعيش بعالم كنه لي

وضيقتك لا تبان وتختلف هالأمور

أدري انها النهاية.. والأمل منجلي

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يطلع اللي نكنه خافي بالصدور

ودي أعيش لحظة تكون بي مبتلي

ثم فارق طلبتك عني بالله غور

من البدايات زايف قلب جداً خلي

وأدري إني غريق بين سبع البحور

بس ماشي بخلي كذبتك تنطلي

ثم عادي حبيبي هالعلاقة تبور

بادليني شعور وأكذبي به علي

بقنع إحساسي إني مبادلك هالشعور

اتركيني أعيش بعالم كنه لي

وضيقتك لا تبان وتختلف هالأم