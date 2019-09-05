تراند اليوم : تسريب مكالمة محافظ الإسماعيلية مع زوجة مدير مكتبه - فضيحة مدوية

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الخميس، تسريب مكالمة هاتفية، قيل أنها بين اللواء حمدي عثمان محافظ الإسماعيلية وزوجة مدير مكتبه، فيما لم يتسنَ لنا التأكد من جهات رسمية.

وأثار التسجيل الصوتي للمكالمة الفاضحة المنسوبة للواء حمدي عثمان، المقرب من الرئيس عبد الفتاح السيسي، موجة جدل واسع في وسائل الإعلام وكذا الشارع المصري وخلّف سخطا عارما على مواقع التواصل الاجتماعي، فيما لم يصدر أي تعليق رسمي على الموضوع.

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وعرضت المرأة خلال مكالمتها مع المسؤول العسكري، لقاءه في مكتبه بالمحافظة رفقة سيدة أخرى، قائلة: “أول ما أحضر إلى المحافظة سأقوم بالاتصال بك وسأحضر إليك في مكتبك”، متحدثة بالتفصيل عما ينويان فعله معا.

وخلال المكالمة ذاتها، عرضت المرأة على اللواء حمدى عثمان مقابلته خارج مصر في أوروبا أو الولايات المتحدة أو تركيا لقضاء أوقات حميمية معا. وفق موقع "edito24"

ونفى نشطاء الأنباء المتداولة بخصوص هذا الموضوع معتبرين أن الأمر مجرد إشاعة، فيما أكد عدد كبير من نشطاء ورواد مواقع التواصل الاجتماعي بمصر، أن صوت المتحدث في المكالمة الساخنة المسربة يتطابق وصوت اللواء حمدى عثمان، مستدلين بفيديوهات سابقة لذات المسؤول.