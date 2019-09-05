تراند اليوم : فيديو: فضيحة محافظ الاسماعيلية تشعل مواقع التواصل

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الثلاثاء، تسريبا صوتيا تحت عنوان "فضيحة محافظ الاسماعيلية"، الأمر الذي أثار جدلا واسعا في كثير من المحافظات المصرية.

في سياق آخر، كرم اللواء حمدى عثمان محافظ الاسماعيلية الدكتورة جيهان فتحى شفيق استشارى منطقة اليونيسيف والمنسق العام والمشرف على تنفيذ القرض الفرنسى المخصص لتطوير ورفع كفاءة عدد 15 وحدة صحية ومركز طبى بنطاق محافظة الاسماعيلية وتوابعها.

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وذلك بعدد ثلاث إدارات صحية تشمل مراكز ومدن كل من الإسماعيلية وأبو صوير والقصاصين الجديدة بواقع تطوير عدد خمس وحدات صحية ومراكز طبية بكل إدارة بالاضافة الى تقديم برامج تدريبية لتنمية مهارات مقدمى الخدمة الصحية بوحدات الرعاية الأساسية.

وكان محافظ الاسماعيلية قد استقبل الدكتورة جيهان شفيق بمكتبه بمقر ديوان عام المحافظة فى حضور الدكتور سعيد السقعان وكيل وزارة الصحة والسكان بالمحافظة ولفيف من الأطباء وممثلي مديرية الصحة والسكان .

وخلال اللقاء أهدى محافظ الاسماعيلية درع المحافظة وشهادة تقدير لـ ممثلة اليونيسيف كما أهداها وكيل وزارة الصحة درع المديرية وشهادة تقدير وذلك تقديرا واعتزازا بما قدمته من جهد لدعم المنظومة الصحية بالمحافظة .