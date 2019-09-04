تراند اليوم : إخلاء سبيل مني الغضبان بقضية فيديوهات خالد يوسف!

كتب امير فتحي في الأربعاء 4 سبتمبر 2019 09:55 مساءً - أصدرت محكمة مصرية، أمس الثلاثاء، قرارا بإخلاء سبيل سيدة الأعمال منى الغضبان بكفالة 10 آلاف جنيه، في اتهامها بالظهور في فيديو إباحي مع المخرج المصري الشهير خالد يوسف.

وألقت الشرطة المصرية القبض على منى الغضبان، بداية العام الجاري، للتحقيق معها، بعد تسريب فيديو إباحي لها مع خالد يوسف.

وفي التحقيقات اعترفت الغضبان بصحة الفيديوهات، لكنها قالت إن تصويرها جرى بمعرفة المخرج نفسه، والذي كان متزوجًا بها عرفيًا عام 2010.