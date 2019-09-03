تراند اليوم : جميعهن خرجن ما عدا هي.. تطورات قضية الفيديوهات الجنسية بعد قرار منى الغضبان

يرصد لكم موقع “الخليج 365” تطورات قضية الفيديوهات الجنسية منذ بدايتها وحتى خروج 4 من أبطالها آخرهم مني الغضبان بقرار أخلاء سبيل ولم يتبقي غير الراقصة كاميليا.

4 قرارات بإخلاء سبيل متهمين في القضية المعروفة إعلاميا بقضية “الفيديوهات الجنسية” والتي بدأت في شهر فبراير من العام الجاري 2019، شملت كل من رنا هويدي المذيعة، والمتهمتين الرئيسيتين في القضية “منى فاروق وشيما الحاج”، وسيدة الأعمال منى الغضبان، ولم يتبقي غير “الراقصة كاميليا”.

إخلاء سبيل منى الغضبان

كانت منى الغضبان تتجه اليوم الثلاثاء، إلى مقر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمنطقة العباسية؛ لنظر جلسة تجديد حبسها في اتهامها بقضية الفيديوهات الجنسية، ولكن المفاجأة كانت فى قرار المحكمة كان بإخلاء سبيلها بكفالة 10 آلاف جنيه.

وفى جلسة سابقة بتاريخ 25 يوليو..

قرر قاضى المعارضات بمحكمة مستأنف مدينة نصر، برئاسة كمال مسعود، تجديد حبس سيدة الأعمال 45 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامها بالظهور فى فيديو إباحى للمخرج السينمائى الشهير.

إخلاء سبيل منى فاروق وشيما الحاج فى قضية الفيديوهات الجنسية

أما منى فاروق وشيما الحاج فقررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالعباسية فى 14 يونيو إخلاء سبيلهما على زمة القضية، ثم عادت في الرابع من يوليو لتقرر استمرار إخلاء سبيل الفنانتين المتهمتين بالتحريض على الفسق والفجور.

وقررت المحكمة إخلاء سبيل المتهمتين بكفالة مالية قدرها 100 ألف جنيه لكل منهما، وإلغاء قرار تحديد إقامتهما.

7 فبراير 2019

في هذا اليوم ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، القبض على الممثلتين منى فاروق، وشيما الحاج

Advertisements

وكشفت حنان أحمد، محامية شيما الحاج ومنى فاروق المتهمتين في قضية الفيديوهات الجنسية ، أنهما قاما بسداد قيمة الكفالة التي أقرها القاضي والمقررة بـ100 ألف جنيه لكل منهما في القضية.

إخلاء سبيل الإعلامية رنا هويدي

رفضت رنا هويدي التعليق عقب إخلاء سبيلها فى بداية شهر يونيو، بعد تورطها في القضية والقبض عليها بتاريخ 27 فبراير.

وأضافت هويدي في تصريح لـ”الخليج 365“، إنها تريد مساحة من الوقت لكي تعود مرة أخرى على شاشات التلفزيون.

الراقصة كاميليا المتبقية الآخيرة فى قضية الفيديوهات الجنسية

كان آخر قرار أصدرته المحكمة بشأن المتهمة الآخيرة فى القضية هو..

جدد قاضى المعارضات حبس الراقصة كاميليا ، المتهمة في القضية الشهيرة والمتهم فيها عدد من الفنانات، وبعض الشخصيات.

حيث وصلت المتهمة كاميليا المحكمة وسط تشديدات أمنية مكثفة، وأنكرت المتهمة التهم المنسوبة إليها بظهورها في بعض الفيديوهات الجنسية.