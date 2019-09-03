تراند اليوم : 818 مليون دولار تجارة الاردن مع الامارات...

تم نشره الأحد 20 أيلول / سبتمبر 2015 06:36 مساءً

الخليج 365 : - أكدت ادارة المنطقة الحرة برأس الخيمة، حرصها على تعزيز العلاقات التجارية لدولة الامارات مع الأردن ،موضحة ان حجم تبادل التجارة للبلدين بلغ العام الماضي نحو 3 مليارات درهم تعادل نحو 818 مليون دولار.

وافاد بيان للمنطقة الحرة برأس الخيمة الاحد، بان وفدا منها برئاسة رئيس مجلس إدارتها سيقوم بزيارة الاردن، خلال الفترة من 11 الى 15 من الشهر المقبل، لبحث تعزيز فرص التعاون التجاري والاستثماري مع المملكة.

وتهدف الزيارة إلى ايجاد علاقات استثمارية جديدة بين المناطق الحرة بالبلدين اضافة الى استعراض فرص توسيع نطاق الأعمال التي تقدمها المنطقة الحرة برأس الخيمة للمستثمرين الأردنيين.