شاهد: تقرير قناة الحرة عراق عن المرجعية

أصدرت هيئة الإعلام والاتصالات، التابعة لمجلس الوزراء العراقي، اليوم الإثنين، قرارا بتعليق عمل مكاتب قناة "الحرة عراق" الأميركية في العراق لثلاثة أشهر.

وجاء ذلك على خلفية بثها تحقيقا متلفزا عن الفساد في المؤسسات الدينية في العراق، حمل عنوان "أقانيم الفساد المقدس في العراق"، بحسب ما أوردت وكالة"الأناضول" للأنباء.

وأثار بث التحقيق الذي بثته قناة "الحرة عراق"، ضمن برنامج "الحرة تتحرى"، جدلا وردود أفعال عراقية غاضبة من رجال دين وسياسيين وناشطين، إذ عدَّته جهات في بغداد "مسيئا للمؤسسات الدينية" في البلاد، مطالبة إياها بتقديم اعتذار رسمي.

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وذكرت الهيئة أنها قررت "تعليق رخصة عمل مكاتب قناة الحرة عراق في العراق لمدة ثلاثة أشهر، وإيقاف أنشطتها لحين إعادة تصويب موقفها حيال التعاطي مع الشأن العراقي"، مُطالبةً "ببث اعتذار رسمي من مكتب إدارة قناة الحرة عراق في العراق لما تسببه البرنامج من ازدراء وإساءة لرموز وشخصيات المؤسسات الدينية والتي أضرت بسمعتها ومكانتها في نفوس الشعب العراقي".

وشددت على "التعهد بالتزام مكاتب القناة في العراق بلائحة قواعد البث الإعلامي وعدم تجاوز موادها في تقاريرها المعدة في الشأن العراقي"، لافتا إلى أن الهيئة "تترك للجهات والشخصيات المتضررة حق تقديم الشكوى لدى الجهات القضائية المختصة، وستقدم رأيها الفني في ذلك".

واعتبرت الهيئة هذه الإجراءات "بمثابة إنذار نهائي للقناة، وسيتم اتخاذ عقوبة أكثر شدة في حال تكرار الإساءة، وخرق مواد لائحة قواعد البث الإعلامي مرة أخرى".