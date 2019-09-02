شاهد: قصة الطفلة أنوار العنزي تثير مواقع التواصل في السعودية

أثارت الطفلة أنوار العنزي في المرحلة الابتدائية بالسعودية، اهتمامًا كبيرًا على مواقع التواصل، اليوم الاثنين، عقب ظهورها في مقطع فيديو وهي تبكي متأثرة، بسبب طردها من المدرسة على حد قولها.

وناشدت الطالبة العنزي، وهي من القبائل ”النازحة“، ولي العهد الأمير محمد بن سلمان للنظر في مشكلتها، حيث قالت إنها طردت من المدرسة أمام زميلاتها ومعلماتها منذ اليوم الأول، مبينة أنها سعودية ووالدتها سعودية.

واستقطبت مناشدة أنوار ناشطين في هاشتاغ (انوار خالد العنزي) على موقع التواصل ”تويتر“، مطالبين بحل قضيتها، والقضايا المشابهة لحالتها.

Advertisements

من جهته، قال مدير مركز الملك سلمان لرعاية الأطفال المعوقين في حائل عبدالله العجلان: ”من المؤلم ترويض الأنظمة ومنح جوازات سفر سعودية وانفاق الملايين على لاعبين يقال إنهم مواليد وبلا أب أو أم سعودية، بينما تمنع هذه الصغيرة البريئة من أم سعودية وتنتمي لقبيلة سعودية عريقة عزيزة من التعليم وتطرد من المدرسة في عز فرحتها!“.

وأصدر حساب ”تعليم حفر الباطن“ في المملكة العربية السعودية، بيانا توضيحيا بشأن الواقعة: ”إشارة إلى ما تم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي فيما يخص منع القبائل النازحة من التعليم، ننوه إلى أن القبول يتم وفق التعاميم والأدلة المنظمة والمبلغة لأولياء الأمور منذ نهاية العام الماضي ويتم القبول بعد استكمال أوراقهم النظامية من الجهات ذات العلاقة".

وأضاف البيان: "موضوع القبائل النارحة محل اهتمام من صاحب السمو محافظ حفر الباطن وقيادات الوزارة، وأننا نسعد بتقديم كافة التسهيلات لخدمة المواطنين والمقيمين وفق الإجراءات والأنظمة المتبعة لذلك".