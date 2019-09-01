تردد قناة الميادين بث مباشر بدون تقطيع al mayadeen live tv

قناة الميادين.

تبث قناة الميادين في هذه اللحظات تغطية مباشرة للأحداث الجارية على حدود لبنان، بعد استهداف حزب الله لالية اسرئيلية بصاروخ كورنيت وفق ما أعلنته القناة.

وأعلن حزب الله اللبناني اليوم عن تدمير آلية عسكرية إسرائيلية قرب الحدود مع إسرائيل وقتل وجرح من فيها، فيما ردت المدفعية الإسرائيلية بقصف مناطق جنوبي لبنان.

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وقال الحزب في بيان له تقلته قناة الميادين، إن تدمير الآلية العسكرية الإسرائيلية تم عند طريق ثكنة أفيفيم في القطاع الأوسط للحدود. وذكر بيان صادر عن الحزب أنه "بتاريخ اليوم الأحد الأول من سبتمبر\أيلول قامت مجموعة الشهيدين حسن زبيب وياسر ضاهر بتدمير آلية عسكرية عند طريق ثكنة افيفيم وقتل وجرح من فيها".

وكانت مصادر اعلامية في الجولان قد أفادت في وقت سابق بإطلاق قذيفة مضادة للدبابات من لبنان باتجاه بلدة أفيفيم، كما أكد الجيش الإسرائيلي أن القذائف التي أطلقها حزب الله هي من طراز كورنيت وأنها أصابت قاعدة عسكرية قرب مستوطنة أفيفيم.

جاء ذلك بعد تصريحات أدلى بها الأمين العام للحزب حسن نصر الله أمس أكد فيها أن الرد على قصف طائرتين مسيرتين إسرائيليتين مواقع له بالضاحية الجنوبية لبيروت سيكون مفتوحا وأن "الأمر محسوم".

تردد قناة الميادين: