تراند اليوم : فتاة 17 عاما قدمها زوجها لشقيقيه لممارسة الجنس معها بعلم اهل زوجها

فتاة 17 عاما قدمها زوجها لشقيقيه لممارسة الجنس معها بعلم اهل زوجها

فتاة 17 عاما : لم تعلم ” ماجيدا ” الفتاة التى تبلغ من العمر 17 عاما وتزوجها زوجها فى عرس كبير

وبعد زواجهما بثلاثة اشهر قدمها لشقيقيه لممارسة الجنس معها وقال لهم بالدور.

وحدث ذلك بعلم اهل زوجها الذين باركوا هذه الخطوة لتصبح عروس لثلاثة اشقاء.

المشكلة التى تعانى منها ماجيدا الان انها اصبحت ام لطفلين ولم تعلم من والد الطفلين .

ترجع القصة الى احدى العئلات الهندية قاموا بشراء زوجه لكل ابناء العائلة.

وكانت صحيفة تليجراف البريطانية قد اجريت لقاء صحفى مع ماجيدا البالغة من العمر 17 عاما والتى وصفت حياتها بالجحيم .

وكانت قد تزوجت من سائق شاحنة وتعيش مع بولاية اوتار براديش شمال الهند ، وقالت انها بعد ثلاثة اشهر من زواجها سيتم تقديمها الى باقى عائلته ليمارسون الجنس معى واذا لم اوافق برضايا سيقومون باغتصابى بالقوة .

تقول ماجيدا : إنهم يأتون في أيام مختلفة، ولهم دورهم، ولهم أيامهم .

فتاة 17 عاما

قسم فضائح ومفسدون :

هذا القسم قد تم تخصيصة لكل الجرائم فى العالمين العربى والغربى نترصد من خلالها الجرائم بانواعها لنفضح اهلها حتى يعتبروا وحتى يكونوا عبرة للاخرين وللدخول لهذا القصم اضغط هنـــــــــــــا

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