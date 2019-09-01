موعد يوم عاشوراء بالمغرب 2019

أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في المغرب أن فاتح شهر محرم 1441 هو يوم الأحد الفاتح سبتمبر 2019؛ وعليه يكون يوم عاشوراء، يوم الثلاثاء الموافق 10 من الشهر الجاري.

وفيما يلي نص بلاغ الوزارة في هذا الشأن:"تنهي وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية إلى علم المواطنين أنها راقبت هلال شهر محرم 1441، بعد مغرب يوم السبت 29 ذي الحجة 1440 موافق 31 أغسطس 2019، فثبتت لديها رؤية الهلال ثبوتا شرعيا.

"أهل الله هذا الشهر المبارك على مولانا أمير المؤمنين وحامي حمى الوطن والدين صاحب الجلالة الملك محمد السادس٬ نصره الله٬ باليمن والبركات٬ وعلى ولي العهد، صاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولاي الحسن".

وأيضًا "وسائر أفراد أسرته الملكية الشريفة بالخير والبشر٬ وعلى الشعب المغربي٬ والأمة الإسلامية قاطبة، بالرقي والازدهار والأمن والهناء٬ إنه سميع مجيب".

وكانت بعض الدول العربية قد أعلنت أن السبت هو أول أيام السنة الهجرية بعد إعلان تحري هلال شهر محرم لعام 1441 هجرية، حيث أعلنت فلسطين والإمارات ومصر والأردن أن السبت هو أول أيام العام الهجري الجديد.