موعد اجازة راس السنة الهجرية 2019 في سلطنة عمان

حددت الجهات المعنية في سلطنة عمان، أن يوم غد الأحد، إجازة رسمية بمناسبة ذكرى الهجرة النبوية الشريفة وحلول العام الهجري الجديد، للموظفين بالوزارات والهيئات العامة.

وتعمم الاجازة أيضًا على وحدات الجهاز الإداري للدولة، والعاملين بالشركات والمؤسسات والمنشآت القطاع الخاص الخاضعة لأحكام قانون العمل في السلطنة.

وكانت بعض الدول العربية قد أعلنت أن السبت هو أول أيام السنة الهجرية بعد إعلان تحري هلال شهر محرم لعام 1441 هجرية، حيث أعلنت فلسطين والإمارات ومصر والأردن أن السبت هو أول أيام العام الهجري الجديد.

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وذكرت الإدارة الاتحادية للموارد البشرية أنه طبقا للجهات المختصة، فإن السبت هو غرة شهر محرم، وبالتالي سيكون إجازة للعاملين بمناسبة رأس السنة الهجرية، فيما يستأنف الدوام الرسمي يوم الأحد.

وأعلنت العديد من الدول أن السبت عطلة رسمية مدفوعة الأجر لجميع العاملين في منشآت ومؤسسات وشركات القطاع الخاص في الدولة بمناسبة رأس السنة الهجرية.