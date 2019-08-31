شاهد كيف قلدت رانيا يوسف كيم كاردشيان

خرجت الفنانة المصرية رانيا يوسف على جمهورها بفيديو جديد من داخل منزلها العائلي مقلدة نجمة التلفزيون كيم كاردشيان في أدق التفاصيل.

وصورت رانيا مقطع فيديو، فور دخولها المنزل وهي تسلم على أفراد عائلتها، وصورت ابنتها داخل غرفة نومها وهي نائمة، كما ظهرت وهي تتناول الإفطار.

وعلقت رانيا يوسف على الفيديو: “بناتي والبيت حشوني” وذلك بسبب يابها عنهم لمدة أسبوع.كما علقت علي الفيديو وكتبت: “تعتبر العطلات أو أي عطلة فرصة عظيمة للتركيز على التقريب بين العائلة.. ومن أعز ذكرياتي هي الأعياد على شاطئ البحر معهم” حسب جريدة رأي اليوم.

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