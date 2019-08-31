تفاصيل نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2019 على بوابة الثانوية العامة وأخر موعد للتظلمات

ظهرت نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2019على بوابة الثانوية العامة بعد أن اعتمادها الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم خلال اليومين الماضيين نظرًا لسفر الدكتور طارق شوقي وزير التعليم إلى اليانان لمهمة عمل، بنسبة نجاح 92.6% وبعدها رفعت النتيجة على المواقع الإلكترونية حتى يحصل عليها الطلاب بأرقام الجلوس، فيما بدأت تساؤلات الطلاب تتزايد عن أخر موعد لتظلمات الثانوية العامة الدور الثاني بعد فتح باب التظلم يوم الخميس 29 أغسطس.

ارتفعت نسبة نجاح نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة عن الدور الأول الذي جاء بنسبة 87.6 % فيما بلغ عدد الراسبين في الامتحانات 8977 طالب وطالبة، ومازال الطلاب يبحثون عن نتائجهم على رابط بوابة الثانوية العامة قبل التوجه للمدارس لسحب الملفات.

استطلاع نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2019

تسجيل الدخول على موقع بوابة الثانوية العامة .

كتابة رقم الجلوس .

إضافة اسم الطالب.

تحديد شعبة الملحق الخاصة بالطالب .

في النهاية اضغط على اظهار النتيجة أو بحث .

الجدير بالذكر أن موقع بوابة الثانوية العامة يعانى من ضعف التحميل، حيث نفت وزارة التربية والتعليم توقفه أو غلقه، لذلك من لم يستطيع معرفة نتيجته يترك لنا رقم الجلوس ونرسل له النتيجة في أسرع فرصة ممكنة.

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تظلمات الثانوية العامة 2019

بدأت تظلمات الثانوية العامة 2019 في مختلف الإدارات التعليمية يوم الخميس 29 أغسطس 2019 ومستمرة لمدة أسبوعين من وقتها، على أن يتجه الطلاب المتضررين من نتائجهم إلى كنترولات الثانوية العامة بعد تسديد مبلغ 100 جنيه عن كل مادة فى البنك الأهلي، ويستطيع الطالب المتظلم مطالعة كراسة الإجابة فور تقديمه طلب التظلم ويسمح له بمراجعة تجميع الدرجات فقط وليس الإجابات وتظهر نتيجة تظلم الثانوية العامة في حد أقصاه من 3 إلى 5 أيام على موقع التظلمات الإلكتروني.

وفي حالة أن ثبت للطاب خطأ في الدرجات تعدل النتيجة وتستخرج له شهادة ثانوية عامة جديدة، وتتولى الوزارة إبلاغ مكاتب التنسيق بدرجاته بعد التعديل ويرد له قيمة التظلم.