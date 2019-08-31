موقع وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية شرح بالصور

نقدم بالشرح الوافى كيفية تصفح موقع وزارة التربية والتعليم الخاص بالمملكة العربية السعودية والذى يعد من أكبر المواقع التعليمية والخدمية فى الوطن العريى ، فالموقع يقدم العديد من الخدمات للمعلمين بالمملكة من مواطنين أو أجانب سواء كانوا مقيمين بالمملكة أم لا وبشرح وافى لجميع الإستفسارات لكافة زوارة.

يمكنك زيارة موقع وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية ،فى بداية صفحة الموقع تقدم الوزارة مجموعه من الخدمات والتى يستفيد منها العاملين بالوزارة من طلاب ومعلمين وكافة العاملين ومنها.

موقع وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية

– دليل القبول والتسجيل فى التعليم العام.

– ضوابط نقل المعلمين والمعلمات.

– طلب مكافأة التميز لطالب.

– نموذج تقرير حضور أجتماع.

– جائزة التعليم للتميز.

– التحقق من التعارف.

– الهيئة العامة للسياحة والأثار.

وتليها أخبار الوزارة من المستجدات والقرارت الوزارية وما تم أفتتاحة من منشأت تعليمية حديثة.

ويجمع الموقع بين الخدمات المقدمة للعاملين والمتواجدين بداخل حقل التعليم وبين الخدمات الإلكترونية التى يتيحها الموقع من.

– البحث العام على أى أستفسار.

– خدمة مؤهل.

– إرسال فعالية علمية.

– إرسال توصية.

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– تواصل مع الوزارة عن طريق الموقع.

– البحث عن مدرسة أهلية أو أجنبية بنطاق الرسوم.

– إحصائيات عامة للتعليم.

يشمل الموقع أيضاً على خدمة الوصول السريع والتى تهم الكثير من وزار المواقع الخاصة بالوزارات التعليمية وهى .

– إدارات التعليم المختلفة.

– الكليات والمعاهد التابعة للوزارة.

– الملحقات الثقافية بجميع الدول العربية والأجنبية.

– فهرس كامل لجميع المواقع المهمة والتى تتيحها الوزارة من خلال موقعها.

يحتوى موقع وزارة التربية والتعليم بالمملكة العربية السعودية على تقويم رائع لكافة الفاعليات والندوات والمؤتمرات و ورش العمل المختلفة على مدار الشهر تقدم لزوار الموقع للتعرف على المواعيد وأماكن الإقامة، وإحصائيات التعليم الجامعي، وإحصائيات التعليم العام، ويتيح إرسال توصيه، والبحث عن المدارس.

كما يمكنكم متابعة قناة عين المرتبطة بموقع وزارة التربية والتعليم بالمملكة السعودية، والتي تقدم شرح وافي لكل ما يخص التعليم السعودي، وكافة الأخبار عنه، وذلك عن طريق القناة الرسمية على اليوتيوب، ستجدونها في الشريط العلوي للموقع.