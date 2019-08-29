شاهد: صفاء سلطان تطلب الزواج من الوليد بن طلال

طلبت الفنانة الأردنية صفاء سلطان، الزواج من الأمير السعودي الوليد بن طلال، وذلك خلال استضافتها في برنامج "اكلناها" مع الفنان السوري باسم ياخور، على شاشة قناة لنا السورية.

في السياق، رفضت الفنانة سلطان الكشف عن هوية طليقها الثاني، موضحة انه شخصية اردنية نافذه اسمه احمد، وقد ظلمت نفسها بالزواج منه.

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وأنهت النجمة صفاء سلطان تصوير دورها ببطولة المسلسل البدوي "رياح السموم" من تأليف سليمان أبو شارب وإخراج سائد بشير الهواري وإنتاج عصام حجاوي.

وقامت صفاء بمشاركة مقطع فيديو عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي وتظهر فيه برفقة زملائها ومدير انتاج العمل أمام قالب كيك تقوم صفاء بتقطيعه احتفالاً بانتهاء تصوير مشاهدها في العمل فيما قامت بأداء اغنية مهداة إلى مدير إنتاج المسلسل وتتعلق بكثرة الاتصالات الهاتفية التي يتلقاها.

ويتناول العمل الخلاف بين الشيخ "حماد" و زوجته "غصايب "التي تؤدي دورها صفاء بسبب زواجه منها رغماً عنها، حيث تستعر المشاكل بينهما وما يزيد المشاكل هو هرب " غصايب "إلى عشيرة خالها" الشيخ عواد" لتبدأ المشاكل بين عشيرتي "عواد" و "حماد " نتيجة ذلك.