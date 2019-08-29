مشاهدة برنامج اكلناها مع صفاء سلطان بث مباشر - تردد قناة لنا

تطل الفنانة الأردنية صفاء سلطان، اليوم الخميس، على تردد قناة لنا الفضائية السورية، من خلال استضافتها عبر البرنامج الشهير "أكلناها" من تقديم الفنان السوري باسم ياخور. (الحلقة لم تبدأ بعد)

في سياق آخر، أنهت النجمة صفاء سلطان تصوير دورها ببطولة المسلسل البدوي "رياح السموم" من تأليف سليمان أبو شارب وإخراج سائد بشير الهواري وإنتاج عصام حجاوي.

وقامت صفاء بمشاركة مقطع فيديو عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي وتظهر فيه برفقة زملائها ومدير إنتاج العمل أمام قالب كيك تقوم صفاء بتقطيعه احتفالاً بانتهاء تصوير مشاهدها في العمل فيما قامت بأداء أغنية مهداة إلى مدير إنتاج المسلسل وتتعلق بكثرة الاتصالات الهاتفية التي يتلقاها .

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ويتناول العمل الخلاف بين الشيخ "حماد" و زوجته " غصايب " التي تؤدي دورها صفاء بسبب زواجه منها رغماً عنها، حيث تستعر المشاكل بينهما وما يزيد المشاكل هو هرب " غصايب " إلى عشيرة خالها " الشيخ عواد " لتبدأ المشاكل بين عشيرتي " عواد " و " حماد " نتيجة ذلك .

وحملت الأغنية عنوان "ما هو عاشق" وهي من كلمات أحمد درويش، وألحان هيثم زيّاد، وتوزيع طوني، وماسترينغ محمد المقهور".

تردد قناة لنا: 12360 رأسي/ 10727 أفقي/ 12226 أفقي (لنا بلس)