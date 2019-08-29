متى يصادف 1 محرم 2019 في العراق

توقع مصدر مطلع بالوقف السني في العراق، أن تكون غرة شهر محرم أول شهور السنة الهجرية الجديدة 1441، يوم السبت المقبل الموافق 31/08/2019.

وكشفت الحسابات الفلكية التى أجراها معمل أبحاث الشمس بالمعهد القومى للبحوث الفلكية في مصر عن أن الهلال الجديد سيبقى في سماء مكة المكرمة لمدة 18 دقيقة وفي القاهرة لمدة 21 دقيقة بعد غروب شمس يوم الرؤية.

وفي باقي محافظات مصر العربية يبقى الهلال الجديد في سمائها لمدد تتراوح بين 19–22 دقيقة، أما في العواصم والمدن العربية والإسلامية فيبقى الهلال الجديد بعد غروب الشمس لمدد تتراوح بين دقيقة – 27 دقيقة.

في سياق اخر، أعلن قائد قوات حرس الحدود الايراني العميد قاسم رضائي، عن فترة إلغاء تأشيرة الدخول لزوار الأربعينية من إيران إلى العراق، فيما أكد أن الفترة تبدأ من بداية شهر محرم لغاية نهاية شهر صفر.

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وقال العميد رضائي، إنه "وفقا للاتفاق الحاصل بين حكومتي الجمهورية الاسلامية الايرانية والعراق وفي مختلف المستويات فمن المؤمل فتح معبر خسروي امام زوار الاربعين هذا العام".