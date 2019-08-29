تراند اليوم : شاهد: فضيحة بو خالد تثير جدلا واسعا في الكويت

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو بعنوان فضيحة بو خالد، الأمر الذي تسبب بحالة من الجدل الواسع بين النشطاء في الكويت وعدد من الدول العربية المجاورة.

وفي وقت سابق، انتشرت على مدار الأيام القليلة الماضية أخبارًا تفيد بارتباط الفنانة ياسمين صبري والفنان الكويتي بو خالد، أحد مشاهير السوشيال الميديا.

وتداول الخبر بكثرة خاصة مع ظهور الإثنين سويًا داخل أحد محلات المجوهرات العالمية، حيث اعتقد البعض أنهما يقومان بشراء "الشبكة"، مما جعل الفنان الكويتي يسرع بنفي الخبر.

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وانتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي أكد خلاله أنهما كانا يصوران حملة إعلانية لهذه الماركة من المجوهرات، وقال "بو شهري": "أنام أعزب وأقوم متزوج.. ليه يزوجوني؟".

وأضاف: "الأخبار المصرية والجرائد والمجلات والسوشيال ميديا كلها تقول يعقوب بو شهري تزوج من ياسمين صبري ويمضون شهر العسل.. عن أي شهر عسل تتحدثون".

وتابع: "المشكلة ليست هنا، والمشكلة ليست أنتم ولا أحد بل أمي التي تتصل بي وترسل لي رسائل وتقول لي قلي الصدق.. أي صدق.. لا يوجد بيننا أي شىء.. كل ما في الأمر أننا ظهرنا في فيديو للعمل صورناه في أمريكا وانتهينا منه".