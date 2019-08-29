الاكثر متابعة اليوم - ما هو قرار المحكمة في إسقاط عضوية خالد يوسف النيابية؟

بعد الفضيحة المدويّة التي إتهم فيها المخرج المصري ​خالد يوسف​، بسبب إنتشار مقاطع فيديو إيباحية قيل إنها له، وتورطت بها الممثلتان المصريتان ​منى فاروق​ و​شيما الحاج​، وتقديم دعوى قضائية ضدّه للمطالبة بإسقاط عضويته من مجلس النواب المصري، قررت محكمة القضاء الإداري المصرية، تأجيل الدعوى إلى الـ19 من شهر تشرين الاول/أكتوبر المقبل.

وكان ورد في الدعوى أن مسيرة يوسف لم تخلُ من الأزمات حتى بعد أن ترك مجال العمل الفني واتجه للسياسة ولاحقته فضائح عدّة، مطالبة بوجوب إسقاط عضويته في مجلس النواب، لافتقاده أهم شرط لاستمرار العضوية وهو شرط حسن السمعة.