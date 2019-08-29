تراند اليوم : شاهد: فضيحة السلام مول وصمت عناصر الأمن

وصف رواد السلام مول السعودي المشاجرة التي نشبت في أروقة المركز التجاري بـ "العنيفة" بعد اعتداء أربعة أشخاص على شاب بشكل وحشي.

وبحسب شهود عيان من المتواجدين في السلام مول فقد تحولت ساحة المطاعم إلى ردهة للقتال وسط صراخ النساء والأطفال ووصلت سيارة الإسعاف بعد ساعة من بدء القتال.

وعبّر رواد السلام مول عن استيائهم من عدم تدخل حراس الأمن لإنهاء الشجار وبعضهم شكك بمقومات العاملين في أمن المول.

وطالب المتواجدون في السلام مول السلطات بمحاسبة المخطئين لتشويههم الذوق العام أمامهم وردعاً لأي مشاجرات قد تحدث داخل المكان في المستقبل مؤكدين بأن الحضارة والرقي يجب أن تبرهن في مواقف مشابهة، بحسب "صحيفة المواطن الالكترونية".