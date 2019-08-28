تراند اليوم : شاهد: فضيحة جديدة عبر سناب يعقوب بوشهري

انتشر مقطع فيديو منسوب للناشط الكويتي يعقوب بوشهري، حيث أثار جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي بمختلف البلدان وتحديدا دول الخليج.

وفي وقت سابق، وصلت شائعة زواج ياسمين صبري من الناشط على السوشيال ميديا الكويتي يعقوب بوشهري أصداؤها الى والدة الأخير التي هاتفت ابنها لسؤاله عن حقيقة الأمر بعدما ضجت العديد من حسابات السوشيال ميديا والمواقع الالكترونية بارتباط الثنائي، إلا أن يعقوب اوضح حقيقة الامر من خلال مقطع فيديو له عبر سناب شات.

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وقام يعقوب بوشهري بنفي زواجه من النجمة المصرية ياسمين صبري وقال في الفيديو :"انام أعزب، واقوم متزوج..ليه يزوجوني؟ والاقي اخبار زواجي بكل المجلات من ياسمين صبري".

ولفت الى ان والدته قامت بمعاتبته والاستفسار منه عن حقيقة الأمر قائلا" المشكلة ان والدتي كادت ان تصدق الامر بعدما اتصلت بي وسألتني عما اذا كان الخبر صحيحا".

واوضح ان ما جمعه بـ ياسمين صبري كان مجرد عمل في أميركا لتصوير إعلان لمجوهرات "كارتيه" بعدما ظهرا مؤخرا معا في محل مجوهرات.