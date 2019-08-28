كارثة في الكويت بسبب التحرش بفتاة !

تفاعلت مواقع التواصل الاجتماعي في الكويت اليوم الأربعاء، مع حادثة تحرش شاب بفتاة، حيث ألقت الأجهزة الأمنية القبض على شاب ثلاثيني، بتهمة الشروع في القتل والتحريض على الفسق والفجور والاصطدام بـثلاث مركبات.

وقالت وسائل إعلام كويتية، إن المتهم فرّ بعد ساعات من قيامه بترك سيارته، التي تعرضت للعطب والتكسير بسبب الاصطدام بالعديد من المركبات، وأقر المتهم بالتهم الموجهة إليه نافيًا تهمة التحرش.

وشرع الامن الأمن الكويتي بالبحث عن الشاب عقب تلقيه بلاغًا، حيث قالت الفتاة (المجني عليها) إنها كانت وأمها تسيران بمركبتهما وقام شاب بملاحقتهما من فرع الجمعية في منطقة سلوى حتى باب منزلهما بقصد التحرش، محاولًا تلقين رقمه للفتاة بالقوة، وخلال الملاحقة قام بالاصطدام بهما عمدًا، فاتصلت الأم بابنها الذي خرج منتظرًا وصول أمه وشقيقته والشاب الذي يلاحقهما.

وبينت الفتاة أنه لدى وصول الشاب الذي يلاحقهما صعق لوجود شقيقها متوقفًا أمام الباب، فانطلق إلى الشاب الجاني واستفسر منه عن سبب ملاحقته لأخته ووالدته، فقام الجاني بالرجوع للخلف محاولًا الفرار، وأثناء محاولته دهس شقيق الفتاة، متسببًا بإصابته في الرأس والعنق.