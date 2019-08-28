صدور نتائج مفاضلة الفرع الادبي 2019 في سوريا حسب الاسم و رقم الاكتتاب - وزارة التربية والتعليم...

أصدرت وزارة التعليم العالي اليوم كافة مفاضلات القبول الجامعي للعام الدراسي 2019-2020، ولجميع الجامعات السورية في كافة المحافظة الخاضعة لسيطرة النظام.

وتشمل المفاضلات وفق إعلان للوزارة" المفاضلة العامة للفرع العلمي والسنة التحضيرية للكليات الطبية عام وموازي، والمحافظات الشرقية وذوي الشهداء والجرحى والمفقودين وأبناء أعضاء الهيئة التدريسية وذوي الإعاقة والطلاب العرب والأجانب والسوري غير المقيم والثانويات المهنية.

وحددت الوزارة الحد الأدنى للمفاضلة في السنة التحضيرية 2300 درجة للقبول العام و2227 درجة للقبول الموازي، مشيرة إلى بدء قبول طلبات المفاضلة في مراكز التسجيل المعتمدة في الجامعات اعتباراً من 29-8-2019 ولغاية 18-9-2019.

وقررت اللجنة العليا للاستيعاب الجامعي تخفيض الحد الأدنى للقبول في الجامعات والمعاهد للعام الدراسي 2019-2020 مقارنة مع العام الماضي إضافة إلى قبول جميع الطلاب الناجحين بالشهادة الثانوية في الجامعات والمعاهد السورية للعام الدراسي القادم والبالغ عددهم 115635 طالباً وتم تخصيص 8041 مقعداً للتعليم المهني.

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ووافقت اللجنة خلال اجتماعها اليوم برئاسة المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء على آلية المفاضلة التي اعتمدت التسجيل المباشر في الفرع الأدبي (العام والموازي).

نتائج المفاضلة العامة في سوريا 2019 حسب الاسم و رقم الاكتتاب اضغط هنـــــا