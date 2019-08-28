تراند اليوم : عريس مثلى احضر صديقه ليلة الدخلة ليدخل به وبزوجته واسرار اخرى

عريس مثلى احضر صديقه ليلة الدخلة ليدخل به وبزوجته واسرار اخرى

العريس المثلى الذى كثيرا ما قضى اوقات حميميه فى احضان صديقه الذى دائما يكون بجواره فى وقت اشتياقه له ويؤدى واجبه معه على اكمل وجه.

كان لابد ان يكون له دور ايضا معه ليلة الدخلة لانه لايستطيع ان يفعل هذا الشىء الا اذا كان معة صديقه الحميم .

والعروس التى كانت على علاقة ايضا بصديق زوجها لانه كان يذهب معه عندها اثناء الخطوبه وبينهما اسرار .. وهو الذى اختارها لصديقه.

وتمنت ان يحضر معهما ليلة الدخل ليدخل هو بها هو نيابة عن صديقة .

وقد تحققت امنيتها بالفعل فليلة الزفاف حضر الصديق معهما لباب الشقة وكل الاصدقاء عادوا الى منازلهم لكن رفض العريس ان يذهب صديقه الحميم وادخله مع الشقه وقال لعروسة مارأيك ان يجلس معنا بعض الوقت ليعطينا درسا فى هذه الليلة ؟

فتبسمت العروس وقالت لامانع كيفما تشاء فالامر لك زوجى العزيز .

فاراد العريس ان يشرح صديقه له كيف يدخل بعروسه.

فبدأ صديقه الحميم يشرح له نظريا ، فتبسم العريس وقال هل ممكن نطبق ذلك عمليا.

فقال صديقه الحميم لامانع عندى من ذلك وراح يطبق ذلك عمليا مع صديقه امام زوجته.

فبرغم انها كانت على علاقه بصديق زوجها لكنها كانت فى شدة الضيق والغيظ

وهى ترى زوجها يفعل به صديقه هكذا وانتظرت ماذا ستكون النهاية .

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بعد ان شرح لها صديق زوجها الطريقة عمليا على زوجها ، اقترح الزوج المثلى ان

يقوم صديقه بتطبيق ذلك عمليا مع زوجته فرفضت بقوة فى بادىء الامر لكن

عندما اكد لها زوجها انه موافق على كل شىء وانه احضر صديقة ليساعده

فوافقت على الفور حتى تدارى عن زوجها انها فى الاساس كانت قد عاشرت

صديقه مرات ومرات وفض بكارتها من قبل ان يخطبها له .. فصديقة الحميم هو

الذى اختارها له حتى تصبح على علاقة به مدى الحياه وحتى لايعلم احد بسرهما .

تنوية

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عريس مثلى

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