نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية لعام 2019 عبر موقع tansik.egypt.gov.eg

تنسيق الدبلومات الفنية، تم الإعلان عن موعد تسجيل الرغبات وذلك في يوم السبت الموافق 17/8/2019 وذلك لجميع طلاب الثانوية الفنية الحاصلين على مجموع 60% وأكثر، كما أكدت وزارة التعليم العالي بأنه تم العمل على استقبال رغبات اختبارات القدرات المؤهلة لكلاً من (كلية الفنون الجميلة، والفنون التطبيقية، والكليات التكنولوجية) وكان ذلك في يوم 8/8/ 2019.

تنسيق الدبلومات الفنية لعام 2019

كما قامت اللجنة العليا للتنسيق بتحديد موعد تسجيل رغبات الدبلومات الفنية وذلك في بداية يوم 17 أغسطس وسوف ينتهي في يوم السبت الموافق 31 من أغسطس الحالي وهذا هو الموعد الرسمي، ويمكن للطلاب تسجيل رغباتهم عن طريق الذهاب إلى مكاتب التنسيق وهذه المكاتب متاحة لاستقبال الطلاب يوميا من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة الثالثة عصرا.

خطوات تنسيق الدبلومات الفنية لعام 2019

ومن المفترض أن يكون طلاب الثانوية الفنية حاصلين على 10% من مقاعد الكليات والمعاهد، وذلك يتم بالتوثيق مع المرحلة الثالثة للثانوية العامة، وسوف نعرض لكم الخطوات التي لابد اتباعها لتقديم رغبات تنسيق الدبلومات الفنية لعام 2019 وذلك عن طريق الدخول لرابط بوابة الحكومة المصرية.

الدخول على الرابط الرسمي لبوابة الحكومة المصرية. الضغط على أيقونة نوع القسم الفني مع مراعاة كتابة رقم الجلوس ورقم السري. الاختيار ما بين الكليات والمعاهد. بعد ذلك عليك بالنقر على حفظ وطباعة استمارة الرغبات، وهذا الموقع يتيح لكم إمكانية تعديل الرغبات قبل الموعد المحدد لنهايتها الموافق31/8/2019.

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